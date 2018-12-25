Стартуют продажи коммерческих автомобилей Lada Granta из новой линейки

Lada объявила о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей Granta, сообщает пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ".

Как сообщает пресс-центр предприятия, машины получили новый дизайн и широкий выбор модификаций для решения задач малого и среднего бизнеса (бортовая платформа и несколько типов фургонов с возможностью установки холодильного оборудования).

Стартовая цена начинается от 648 тыс. рублей.

Автомобили выделяются новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к модельному ряду Lada нового поколения. Фары на темной глянцевой подложке вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а "ИКС-графика" визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

На новых коммерческих автомобилях Lada Granta внедрены передние сиденья с развитой боковой поддержкой, а все автомобили, оснащенные 8-клапанными моторами, получили коробку передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что улучшает динамику и обеспечивает более уверенное ускорение даже с полной нагрузкой. Коммерческая линейка Lada Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Как отмечают на автозаводе, это повышает надежность и грузоподъемность, которая увеличена по сравнению с пассажирской версией почти в полтора раза — до 720 килограммов.

Для заказа доступны различные коммерческие модификации Lada Granta LCV: бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до 4 тыс. литров. Также доступны фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками. В список оснащения входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая атермическая тонировка стекол, центральный замок.