16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Курумоче 240 пассажиров авиакомпании "Ижавиа" больше восьми часов ждут вылета в Сочи и Крым Авария на ТЭЦ в Самаре устранена В ближайшие часы в Самарской области ухудшится погода Жители Кировского района остались без горячей воды и тепла из-за аварийной ситуации на ТЭЦ В новогоднюю ночь на площади Куйбышева запустят фейерверк

Общество

В Самарской области нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1844
Версия для печати

Во вторник, 25 декабря, на пленарном заседании губернской думы во втором чтении приняты поправки в областные законы "Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время" и "Об административных правонарушениях".

В Самарской области нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов В Самарской области нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов
Фото: www.sunhome.ru

Разработчики законопроекта предлагают установить ограничения на действия, которые нарушают тишину и покой граждан в дневное время. Ранее они действовали только в ночное время.

Теперь штрафы могут получить те, кто с 13:00 до 15:00 будут громко включать звук на телевизоре, радиоприемниках, магнитофонах, магнитолах в автомобилях.

Нельзя также будет проводить ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы в многоквартирных домах.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6