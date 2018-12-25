Во вторник, 25 декабря, на пленарном заседании губернской думы во втором чтении приняты поправки в областные законы "Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время" и "Об административных правонарушениях".

В Самарской области нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов

Разработчики законопроекта предлагают установить ограничения на действия, которые нарушают тишину и покой граждан в дневное время. Ранее они действовали только в ночное время.

Теперь штрафы могут получить те, кто с 13:00 до 15:00 будут громко включать звук на телевизоре, радиоприемниках, магнитофонах, магнитолах в автомобилях.

Нельзя также будет проводить ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы в многоквартирных домах.