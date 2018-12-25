МП "Жилсервис" взыскивает с Георгия Лиманского долги за коммуналку

Муниципальное предприятие "Жилсервис" подало иск в Ленинский районный суд к экс-мэру Самары Георгию Лиманскому.

Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе суда, самарское МП пытается взыскать с Лиманского расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме. При этом в суде отказались уточнять, какую именно сумму требует "Жилсервис".

В самом муниципальном предприятии на запрос издания не ответили. Решение по делу судом пока не принято.

По информации ИАС Seldon Basis, МП Самары "Жилсервис" специализируется на управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По данным электронного ЖКХ, в управлении МП находится более 1 тыс. домов в Самарском районе Самары. Выручка предприятия по итогам 2017 г. составила 199,3 млн руб., чистая прибыль - 142 тыс. рублей.

Георгий Лиманский возглавлял Самару с 1997 по 2006 год. По данным ИАС Seldon Basis, в настоящее время он является владельцем 50% ООО "Скат 24", 51% ООО "Теленет", 36% ООО ТРК "Скат" и 53,1% ООО "Телекоммуникационные сети".