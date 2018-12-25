Врача, обвиняемого в смерти мамы тройняшек, освободили от наказания

Во вторник, 25 декабря, в Самаре вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек.

"Ей назначено два года ограничения свободы, - рассказал Волга Ньюс зампрокурора Октябрьского района Самары Андрей Тукмаков. - Но от наказания она судом освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности".

Напомним, перед судом Октябрьского района Самары предстала акушер-гинеколог Наталья Родионова - лечащий врач Елены Николаевой, мамы тройняшек, умершей после кесарева сечения. Подсудимую обвиняли по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей").

Трагедия произошла в 2016 году. Как рассказывал Волга Ньюс папа тройняшек Дмитрий, 10 мая Елене сделали кесарево сечение в больнице им. Пирогова. Лена чувствовала себя плохо, а на третий день ее перевели в реанимацию.

Дмитрий ходил на прием к министру здравоохранения области, которым на тот момент был Геннадий Гридасов. Тот организовал транспортировку Елены в больницу им. Середавина. К тому времени у Лены отказывали почки, жидкость скапливалась в легких. Ей назначили антибиотики. Появилось постоянное жжение в груди и гортани. У Лены был сепсис.

"Как следует из медэкспертизы, причиной смерти стали осложнения, начавшиеся после сепсиса, который был запоздало диагностирован, - рассказала версию следствия в суде помощник прокурора Октябрьского района Самары Снежанна Карташова. - То есть вовремя не было диагностировано заражение крови. Дело в том, что Елене Николаевой назначался биохимический анализ крови. 11 мая этот анализ попал на экспертизу. 12 мая он был готов. В течение нескольких часов он должен был попасть к лечащему врачу. Лечащим врачом была Родионова. Как говорят свидетели, Родионовой результат анализа передали".

По данным обвинения, в анализе было отмечено превышение нормы креатинина.

"Николаева как мать тройняшек была под особым наблюдением, - продолжает Снежанна Карташова. - И как считает следствие, Родионова, получив такие результаты анализа, должна была назначить обследование. Тогда бы сепсис был вовремя выявлен и можно было вовремя провести санацию. Но мы считаем, что Родионова не приняла исчерпывающие меры. Из-за этого сепсис обнаружили слишком поздно".

Как рассказали на суде врачи больницы им. Середавина, куда Елена Николаева попала уже в тяжелом состоянии, из-за заражения крови началась патология многих систем организма. В частности, отказывали почки и легкие. Елену на ночь подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, делали диализ. Но во время очередного сеанса диализа, 6 сентября, произошла остановка сердечной деятельности.

Подсудимая Наталья Родионова вины не признала. Она утверждает, что результаты анализа Николаевой попали к ней лишь 13 мая и что сразу после этого был собран консилиум врачей.