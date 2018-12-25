Школьницу наказали за оскорбительные голосовые сообщения во "ВКонтакте"

Школьницу из Кинель-Черкасского района обязали выплатить штраф 1000 руб. за оскорбления в социальной сети, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Одна из учениц школы в Отрадном пожаловалась более взрослой подруге на одноклассницу. Девушка записала два голосовых сообщения с угрозами, нецензурной бранью и оскорблениями и отправила в соцсети "ВКонтакте" обидчице подруги.

Сообщения прослушала мать несовершеннолетней и обратилась в полицию. В результате возбудили административное дело, закончившееся штрафом для подростка.