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Происшествия

Школьницу наказали за оскорбительные голосовые сообщения во "ВКонтакте"

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Школьницу из Кинель-Черкасского района обязали выплатить штраф 1000 руб. за оскорбления в социальной сети, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Одна из учениц школы в Отрадном пожаловалась более взрослой подруге на одноклассницу. Девушка записала два голосовых сообщения с угрозами, нецензурной бранью и оскорблениями и отправила в соцсети "ВКонтакте" обидчице подруги.

Сообщения прослушала мать несовершеннолетней и обратилась в полицию. В результате возбудили административное дело, закончившееся штрафом для подростка.

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