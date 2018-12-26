В Музее модерна открылась выставка диковинных вещей

Под конец года Музей модерна представил новую выставку "Комната диковин". В "оранжевой" комнате особняка Курлиной расположились экспонаты из фондов музея им. Алабина. По мнению авторов проекта, форма музейной экспозиции, отсылающая к традициям XVIII-XIX веков, позволяет зрителям по-новому взглянуть на вещи.

"Комната диковин" - очередной выставочный эксперимент креативной команды Музея модерна. В "оранжевой" комнате особняка Курлиной теперь стоят два стеллажа с самыми непредсказуемыми экспонатами из фондов музея им. Алабина. Рядом с чучелом какого-то суслика лежит большой череп, рядом с деревянной фигуркой индийского божества какой-то древний механизм. Ни к одной вещи нет ни подписи, ни исторической справки, ни какого-либо намека, к какой эпохе он относится или хотя бы по какому назначению используется. Лишь из колонок на репите звучит перечисление названий этих предметов, а рядом со стеллажами на столе в беспорядке стоят бирки к экспонатам. Зрителям предлагается самим выбрать из предоставленного списка название к вещи.

Перед открытием выставки 20 декабря старший научный сотрудник музея Илья Саморуков рассказал гостям, что вдохновило команду на этот проект и какие цели он преследует.

Все началось с работы над детским музеем "Зеленка", посвященным архитектору и педагогу Александру Зеленко. В одной из его книг встретилась фраза: "Мы знаем, что все музеи начинались со сборищ редких диковинных вещей и поэтому когда-то назывались кунсткамерами. Желание увидеть что-то особенное, выходящее из обыденного, посмотреть хоть одним взглядом на необъяснимое, таинственное до сих пор живо и у взрослых". Эта фраза стала определяющей для проекта "Комната диковин". В эпоху, когда все музеи стараются найти новый способ коммуникации со зрителями, сотрудникам Музея модерна показалось интересно по-новому взглянуть на формат выставочной экспозиции.

"В XXI веке мы обратили внимание на эту форму презентации и решили создать в музее такую кунсткамеру, комнату редкостей, - рассказывает Илья Саморуков. - Мы ориентировались на категории странного и причудливого. Нам интересно было показать вещи, которые не сразу можно узнать. Смотришь на экспонат - и первый вопрос: что это? Мы работаем с фондами музея им. Алабина, там много предметов, на которые ты смотришь и не понимаешь, что это. Более того, никакие знания не помогают тебе, и ты впадаешь в ступор. Это говорит о том, что такие предметы являются самоценными, они интересны сами по себе". По мнению авторов выставки, этот проект дает зрителям возможность создавать свои собственные истории к каждому экспонату.

Интересно, что несколько лет экскурсоводы Музея модерна считали "оранжевую" комнату как раз таким местом диковин. Строились предположения, что здесь чета Курлиных хранила какие-то свои коллекции и интересные вещи, привезенные из путешествий. Но никаких предметов по этой теме в музейных фондах найдено не было. А потом один из реставраторов музея определил, что в этом пространстве была просто ванная комната. Теперь здесь все-таки небольшая кунсткамера с чучелами, статуэтками, черепами и странными окаменелостями.

"Это такой привет эпохе барокко, эпохе разгадываний, - рассказывает Илья Саморуков. - Мы посвятили выставку Александру Зеленко и немузейным подходам. Мы в каком-то смысле возвращаемся в прошлое, когда люди просто выставляли диковинные вещи, а не старались учить".