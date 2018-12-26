На самарских НФС нештатная ситуация, возможны сбои на сетях

"Самарские коммунальные системы" предупреждают о нештатной ситуации на электрических и водопроводных сетях 26 декабря.

В 16:20 произошло кратковременное отключение электричества в системе, которая снабжает насосно-фильтровальные станции №№ 1 и 2. Это привело к отключению трех агрегатов, из-за чего произошло резкое скачкообразное изменение давления в водопроводной сети - гидроудар.

На водоснабжении жителей и предприятий Самары эта ситуация не скажется, обещают в СКС. Однако существует вероятность увеличения количества технологических сбоев на сетях. Сотрудники "РКС-Самара" пытаются свести к минимуму последствия нештатной ситуации.

Жителей просят сообщать об увиденных утечках по телефону диспетчерской службы "РКС-Самара" (846) 334-75-12.