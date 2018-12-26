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Экономика и бизнес

Венчурный фонд Самарской области - в десятке самых активных фондов страны

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Венчурный фонд Самарской области вошел в десятку самых активных посевных фондов. Рейтинг составлен Российской венчурной компанией, он показывает, как вели себя основные игроки рынка в 2018 году и как развивались главные тренды в отрасли. Рейтинг учитывает три вида инвесторов в стартапы: венчурные фонды, бизнес-ангелы и корпорации.

Венчурные инвестиции - это инвестиции, предназначенные для финансирования стартапов - новых или растущих компаний, деятельность которых сопряжена с высокой или относительно высокой степенью риска. Как правило, это долгосрочные инвестиции в компанию, совершенные в обмен на долю (акции) этого предприятия, в ожидании доходности для инвестора выше среднего рыночного уровня в данной отрасли.

К декабрю 2018 года Венчурный фонд Самарской области проинвестировал шесть стартапов. Это лучший показатель среди региональных фондов. В числе проинвестированных проектов: международная B2B платформа для рынка цветочной продукции MFlowers, облачная финтех-платформа для кредитования ФинтехЯдро, и стартап yRisk, который проводит генетический тест для определения рисков заболевания раком.

Венчурный фонд Самарской области, созданный в конце 2017 года по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, инвестирует до 2 млн руб. в стартапы ранних стадий, которые работают в сфере B2B и имеют сильную команду. Еще одним критерием отбора проектов является потенциальный оборот компании - через четыре-пять лет он должен достичь минимум 300 млн рублей. Решение об инвестировании в проект принимает инвестиционный комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов.

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