Банк России приглашает предприятия Самарской области к участию в мониторинге

Для качественного выполнения своих функций центральные банки ведущих стран мира практикуют мониторинг (опросы) состояния хозяйствующих субъектов, которые относятся к нефинансовому сектору экономики – промышленному, аграрному, строительному секторам, сфере услуг и другим видам деятельности.

Банк России проводит мониторинг предприятий основных видов деятельности на регулярной основе более 20 лет. В целом по Российской Федерации в проекте участвуют около 12 тыс. предприятий.



Цель этой работы – получение независимых, оперативных и объективных оценок изменения экономической конъюнктуры, инфляционных ожиданий, инвестиционной активности, финансового положения. Полученные результаты обобщаются в виде аналитических обозрений, которые содержат оценки текущей ситуации в целом по стране, региону, а также по отдельным секторам экономики, и используются для анализа экономических процессов и выработки основных направлений денежно-кредитной политики, в том числе при принятии решений о сохранении или изменении ключевой ставки Банка России.



Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ проводит мониторинг предприятий в Самарской области, участниками которого являются 240 предприятий реального сектора. Среди них – как крупнейшие организации федерального и регионального уровня, так и средние и малые предприятия.



Аналитические материалы, основанные на результатах опросов, отделение регулярно на безвозмездной основе предоставляет участникам опроса.



Учитывая, что для получения максимально объективных оценок необходим достаточно широкий круг, Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ приглашает представителей делового сообщества принять участие в мониторинге предприятий.