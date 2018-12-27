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Преступления Происшествия

СМИ: на самарских складах компании "Красное и белое" прошли обыски

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сеть алкогольных магазинов "Красное и Белое" подтверждает обыски с изъятием документации на всех складах компании и в ее офисе, обыски продолжаются. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Мы подтверждаем, что сегодня 26 декабря 2018 года около девяти часов утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Основания обысков, озвученные силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. По состоянию на 23:00 26 декабря 2018 года обыски с изъятием всей документации на складах и в офисе продолжаются", — сказал представитель компании.

Представитель сети отметил, что из-за происходящих следственных действий работа всей компании парализована.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что силовики проводят следственные действия в головном офисе и на складах алкогольной сети "Красное и Белое" в Челябинске, а также на складе в Москве.

В соцсетях также появились сообщения о прошедших обысках и в Самаре, но официально эту информацию пока не подтверждают. По данным сайта компании "Красное и белое", у нее есть склады, в том числе, в Самаре.

Сеть "Красное и Белое" — это российская компания и одноименная сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Головной офис находится в Челябинске. Кроме того, у компании есть более 50 региональных представительств.

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