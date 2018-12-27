По результатам публичных слушаний рекомендовано разрешить несоблюдение норм по количеству парковочных мест при застройке квартала в границах ул. Мичурина, Панова, Гая и пр. Масленникова (территория бывшего военного городка №3 в Самаре).

По итогам слушаний "Древу" могут разрешить экономию на парковках при застройке квартала на Панова

Соответствующее заключение по итогам слушаний опубликовано на сайте администрации города.

Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе регионального министерства строительства.

Для участка площадью 3,4 тыс. кв. м предлагается предусмотреть 0,07 парковочного места на одну квартиру (при нормативе один к одному). На другом земельном участке площадью 14,9 тыс. кв. м в том же квартале министерство предлагает создать 0,2 парковочного места на одну квартиру.

Больше всего парковочных мест - 0,3 на одну квартиру - могут получить потенциальные собственники квартир на третьем участке (19 тыс. кв. м), находящемся на пересечении ул. Гая и Николая Панова.

Застраивать эту территорию, поделенную на три земельных участка, многоэтажными жилыми домами планирует ООО "Специализированный застройщик "Древо. Центр" (входит в ДК "Древо"). Компания должна получить эти участки в качестве компенсации за удовлетворение прав 143 обманутых дольщиков КП "Дубрава".

На слушаниях представитель дольщиков "Дубравы" "очень просил" предоставить компании разрешение на строительство с указанными отклонениями. Однако против застройки высказывались жильцы дома №24 по ул. Панова.

"Ранее показанный план застройки нас не устраивает - лишает нас въезда во двор. Мы настаиваем на размещении зеленой зоны и соблюдении строительных норм", - заявляли граждане.

Представитель застройщика - ДК "Древо" - Виктор Лазарев, в свою очередь, сообщил, что для данного проекта принято несколько тезисов: двор без автомобилей, доступные общественные территории, минимальное количество сетевого стритритейла.

"Мы постараемся сохранить приватное состояние двора. Нами подготовлен эскизный проект. Он представлен на обсуждение жителям близлежащих домов для внесения корректив. Готовая проектная документация сможет быть представлена после согласования отклонений от предельно допустимых параметров строительства. Проект будет проходить экспертизу до начала строительства. В скором времени проект по ул. Николая Панова появится на сайте компании ДК "Древо", - отмечается в заключении по итогам слушаний со ссылкой на Виктора Лазарева.

Напомним, КП "Дубрава" начали возводить еще в 2006 году. Изначально застройщиком было ООО "Самарагорстрой", входившее в ИСК "Волга-Групп". Однако к 2009 г. было построено лишь 50 из 1,2 тыс. запланированных на территории коттеджей, а в отношении Самарагорстроя стартовала процедура банкротства. В декабре 2014 г. компания была ликвидирована.

В том же году обязательства по удовлетворению дольщиков КП "Дубрава" взяло на себя ООО "Солнечная долина". Дополнительно к 300 дольщикам, оставшимся от Самарагорстроя, общество привлекло еще 67, но завершить строительство объекта так и не смогло.

В июле 2016 г. стартовала процедура банкротства "Солнечной долины", а в 2018 г. компания была признана банкротом.

В марте 2018 г., стало известно, что удовлетворить права дольщиков готова девелоперская компания "Древо". Общий объем обязательств, которые готов взять на себя застройщик, может составить 740 млн рублей.

В конце текущего года между региональным минстроем и двумя "дочками" ДК "Древо" заключены инвестсоглашения, в рамках которых компании получает под застройку территорию в границах улиц Мичурина, Гая, Панова и пр. Масленникова в Октябрьском районе Самары и 98 участков в Волжском районе, а 312 дольщиков КП "Дубрава" - квартиры в "Южном городе" до конца 2022 года.