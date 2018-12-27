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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело на организатора подпольного игорного клуба

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Следственном комитете возбудили уголовное дело после обнаружения незаконного игорного клуба на ул. 22-го Партсъезда, 49 в Самаре.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря в Самаре полиция и прокуратура провели рейд по незаконным игорным заведениям. В жилом доме на ул. 22-го Партсъезда нашли игорный клуб, где двери открывали только "своим" - все клиенты были занесены в базу.

Задержали четверых игроков и администратора, изъяли девять системных блоков, 12 мониторов и 27,5 тыс. рублей. По результатам проверки 25 декабря в следственном отделе по Промышленному району Самары областного СУ СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Подозреваемым по нему стал некто Д.Корчагин. На данный момент ему вменяют работу незаконного заведения с 17 по 19 декабря.

В прокуратуре Промышленного района Самары сообщили, что устанавливают личности людей, которые помогали подозреваемому в "бизнесе".

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