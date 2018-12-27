Члены "банды Алексеева" не добились отвода прокурора, заподозрившего их в нетрадиционной ориентации

В Кировском райсуде Самары движется к завершению рассмотрение уголовного дела так называемой банды Алексеева.

Напомним, на скамье подсудимых - шестеро жителей Самары, обвиняемых в вымогательстве, похищении людей и кражах.

На минувшей неделе один из подсудимых - лейтенант Российских ВС Владимир Хрусталев - подал председательствующему Дмитрию Тимошечкину ходатайство об отводе государственного обвинителя Святослава Михайловского. Это второе обращение к судье о замене прокурора, который, по мнению подсудимых, откровенно их оскорбляет. Якобы Михайловский позволил себе на заседании высказать предположение, что, сидя в камере около двух с половиной лет в сугубо в мужском обществе, подсудимые приобрели нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Суд, признавая недопустимое поведение прокурора, тем не менее считает, что это не является поводом для его отвода.

На данный момент закончился допрос свидетелей обвинения, и 28 декабря планируется конференц-связь с несколькими колониями, где отбывают сроки свидетели, которых желает допросить защита. Эти граждане могут рассказать трибуналу о потерпевших.

По мнению адвоката Владимира Рахманова, действия потерпевших, причастных к наркоторговле, спровоцировали то, за что теперь члены "группы Алексеева" сидят на скамье подсудимых, а двое бывших полицейских уже отбывают свои сроки.

"Квалификация действий подсудимых явно слишком тяжелая, - считает Рахманов. - Они не совершили ничего, что повлекло бы тяжкие последствия или причинение большого ущерба потерпевшим. В начале расследования действия сотрудников полиции квалифицировали как превышение должностных полномочий, незаконное лишение свободы, а остальных, соответственно, подозревали в пособничестве. Но потом, как видно, желая продлить сроки предварительного следствия, наши правоохранители раздули обвинение до особо тяжкого".

По предварительным подсчетам, в январе подсудимые дадут показания, и уже к концу месяца могут начаться судебные прения, в которых защита намерена добиваться переквалификации предъявленного обвинения.