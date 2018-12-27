16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С экс-владельца "Меты" взыскивают 2,25 млрд руб. в пользу ФСИН С престарелых хулиганов требуют компенсацию за избиение будущего генерала 40 лет назад Члены "банды Алексеева" не добились отвода прокурора, заподозрившего их в нетрадиционной ориентации Облсуд опять рассмотрит апелляцию адвоката, давшего показания в пользу киллеров В областной суд поступило дело о покушении на тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова (Сафрон)

Суды Происшествия

Члены "банды Алексеева" не добились отвода прокурора, заподозрившего их в нетрадиционной ориентации

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 676
Версия для печати

В Кировском райсуде Самары движется к завершению рассмотрение уголовного дела так называемой банды Алексеева.

Напомним, на скамье подсудимых - шестеро жителей Самары, обвиняемых в вымогательстве, похищении людей и кражах.

На минувшей неделе один из подсудимых - лейтенант Российских ВС Владимир Хрусталев - подал председательствующему Дмитрию Тимошечкину ходатайство об отводе государственного обвинителя Святослава Михайловского. Это второе обращение к судье о замене прокурора, который, по мнению подсудимых, откровенно их оскорбляет. Якобы Михайловский позволил себе на заседании высказать предположение, что, сидя в камере около двух с половиной лет в сугубо в мужском обществе, подсудимые приобрели нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Суд, признавая недопустимое поведение прокурора, тем не менее считает, что это не является поводом для его отвода.

На данный момент закончился допрос свидетелей обвинения, и 28 декабря планируется конференц-связь с несколькими колониями, где отбывают сроки свидетели, которых желает допросить защита. Эти граждане могут рассказать трибуналу о потерпевших.

По мнению адвоката Владимира Рахманова, действия потерпевших, причастных к наркоторговле, спровоцировали то, за что теперь члены "группы Алексеева" сидят на скамье подсудимых, а двое бывших полицейских уже отбывают свои сроки.

"Квалификация действий подсудимых явно слишком тяжелая, - считает Рахманов. - Они не совершили ничего, что повлекло бы тяжкие последствия или причинение большого ущерба потерпевшим. В начале расследования действия сотрудников полиции квалифицировали как превышение должностных полномочий, незаконное лишение свободы, а остальных, соответственно, подозревали в пособничестве. Но потом, как видно, желая продлить сроки предварительного следствия, наши правоохранители раздули обвинение до особо тяжкого".

По предварительным подсчетам, в январе подсудимые дадут показания, и уже к концу месяца могут начаться судебные прения, в которых защита намерена добиваться переквалификации предъявленного обвинения.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6