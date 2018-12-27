Сотрудники транспортной полиции несерьезно отнеслись к сообщению о распитии спиртного в электричке

Куйбышевская транспортная прокуратура закончила проверку по обращению жительницы Новокуйбышевска, написавшую в прокуратуру заявление о невыполнении сотрудниками полиции должностных обязанностей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, в октябре 2018 г. полицейским Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, сопровождавшим электричку, сообщили о распитии спиртного в одном из вагонов.

"Сотрудники полиции в нарушение требований закона не зарегистрировали устное сообщение об административном правонарушении, не задокументировали нарушение, не обеспечили сохранность его следов, не установили личность нарушителя", — пояснила Юлия Макова.

Ненадлежащее исполнение полицейскими должностных обязанностей выразилось в том, что вопреки нормам административного законодательства они не составили протокол об административном правонарушении либо определение об отказе в возбуждении административного дела.

"То есть полицейские не приняли меры к реализации основных направлений профилактики правонарушений, таких как защита личности, общества и государства от противоправных посягательств, предупреждение правонарушений, охрана общественного порядка, осуществляющаяся посредством выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению правонарушений", — подчеркнула представитель прокуратуры.

После проверки транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений начальнику Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Рассмотрение акта контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.