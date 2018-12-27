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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром межрегионгаз Самара" будет принимать плату за газ у населения на всей территории Самарской области

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января 2019 года компания "Газпром межрегионгаз Самара" переходит на прямые расчеты с населением за поставленный газ на всей территории Самарской области. С этого момента ООО "СВГК" и ОАО "Самарагаз" перестают исполнять функции агентов по сбору платежей за газ у потребителей-граждан.

Фото: Владимир ГАВОХИН

Как подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Андрей Кислов, эта компания на протяжении 20 лет была и остается основным поставщиком газа на территории Самарской области. При этом ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) и ОАО "Самарагаз" выполняли функции агентов по сбору платежей за газ, поставленный потребителям-гражданам. Соответствующие агентские договоры с ними действовали с 2004 года.

Однако СВГК и "Самарагаз" не сумели выполнить функции добросовестных агентов в полном объеме. За период с 2004 года в результате их деятельности возникла просроченная дебеторская задолженность перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара" за газ, потребленный населением. Сейчас она составляет около 700 млн рублей, и по этому показателю Самарская область вошла в пятерку регионов-"рекордсменов", отметил Андрей Кислов.

В связи с этим в ООО "Газпром межрегионгаз Самара" решено вернуть функцию по сбору платежей себе. Андрей Кислов сообщил, что с 1 января 2019 года компания будет собирать их напрямую. Это позволит сделать систему расчетов за газ с гражданами более прозрачной и эффективной.

Андрей Кислов подчеркнул, что для "Газпром межрегионгаз Самара" деятельность по сбору платежей за поставленный газ не является чем-то новым. В структуре компании есть управление по работе с населением, за эту работу отвечает заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Екатерина Шадрина. Компания самостоятельно собирает платежи за газ на территории г.о. Жигулевск, г.о. Сызрань, а также Сызранского района. Сейчас речь идет о том, чтобы развернуть эту работу и на остальной территории Самарской области.

С этой целью с января 2019 года во всех муниципалитетах Самарской области будут открыты абонентские пункты "Газпром межрегионгаз Самара" по работе с населением. Их адреса и время работы будут размещены на официальном сайте компании www.samararegiongas.ru и в средствах массовой информации.

Андрей Кислов обратил внимание на то, что в январе абоненты - физические лица должны будут в последний раз получить квитанции для оплаты потребленного газа за декабрь 2018 года от ООО "СВГК" и ОАО "Самарагаз". Затем эти компании проведут выверку абонентских лицевых счетов, и вся информация о платежах и задолженности абонентов будет передана в ООО "Газпром межрегионгаз Самара".

В квитанциях за январь 2019 года, которые получат граждане, будут указаны реквизиты ООО "Газпром межрегионгаз Самара", и с этого момента средства потребителей газа будут напрямую поступать на расчетный счет этой компании.

Андрей Кислов предупредил, что в случае получения гражданами от СВГК и "Самарагаза" дублирующих квитанций за январь 2019 года и последующие месяцы, все платежи, совершенные в адрес этих компаний, в счет оплаты газа зачислены не будут и приведут к образованию долга.

"С начала 2019 года всем абонентам Самарской области мы предлагаем заключить договор на поставку газа с ООО "Газпром межрегионгаз Самара" в соответствии с нормами действующего законодательства России", - объявил Андрей Кислов.

Абонентам, имеющим приборы учета газа, необходимо ежемесячно, до окончания расчетного месяца, предоставлять в ООО "Газпром межрегионгаз Самара" сведения о текущих показаниях прибора учета газа.

Андрей Кислов особо подчеркнул, что "Газпром межрегионгаз Самара" не прекращает сотрудничество с ООО "СВГК" и ОАО "Самарагаз". Они продолжат работу по транспортировке газа до конечных потребителей, по технологическому присоединению к газовым сетям и обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО).

Изменения коснутся только сбора платежей за поставленный газ, и это никак не скажется на регулярности и надежности газоснабжения.

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