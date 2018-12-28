В Самаре мужчина погиб после выяснения отношений с сыном сожительницы

В Самаре полицейские разбираются в гибели мужчины, тело которого было обнаружено в гаражном массиве на ул. Ивана Булкина, найден труп мужчины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Эксперты установили, что смерть мужчины была насильственной. Погибшим был 44-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В последнее время он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкогольными напитками.

Полицейские выяснили, что незадолго до своей гибели мужчина, употребив изрядное количество алкоголя, поссорился со своей сожительницей и потребовал у нее денег. Получив отказ, он вспылил и избил женщину. Та, в свою очередь, рассказала о случившемся своему сыну.

22-летний молодой человек решил выяснить отношения с обидчиком матери. Во время разговора между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Парень признался полицейским, что во время конфликта нанес оппоненту несколько ударов. После выяснения отношений он решил отвезти его в больницу, однако, по дороге мужчина перестал подавать признаки жизни. Испугавшись последствий, молодой человек выгрузил тело в одном из гаражных массивов и уехал.

Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).