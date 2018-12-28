16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти полицейские задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей В Сызрани мужчина угнал автомобиль и сжег его Житель Безенчука во время пьяной ссоры открыто похитил у матери друга телефон Подозреваемый в покушении на мошенничество сотрудник УФСИН отправлен под домашний арест В отношении задержанных инспектора УФСИН и адвоката возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

В Самаре мужчина погиб после выяснения отношений с сыном сожительницы

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 395
Версия для печати

В Самаре полицейские разбираются в гибели мужчины, тело которого было обнаружено в гаражном массиве на ул. Ивана Булкина, найден труп мужчины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Эксперты установили, что смерть мужчины была насильственной. Погибшим был 44-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В последнее время он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкогольными напитками.

Полицейские выяснили, что незадолго до своей гибели мужчина, употребив изрядное количество алкоголя, поссорился со своей сожительницей и потребовал у нее денег. Получив отказ, он вспылил и избил женщину. Та, в свою очередь, рассказала о случившемся своему сыну.

22-летний молодой человек решил выяснить отношения с обидчиком матери. Во время разговора между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Парень признался полицейским, что во время конфликта нанес оппоненту несколько ударов. После выяснения отношений он решил отвезти его в больницу, однако, по дороге мужчина перестал подавать признаки жизни. Испугавшись последствий, молодой человек выгрузил тело в одном из гаражных массивов и уехал.

Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6