С экс-владельца "Меты" взыскивают 2,25 млрд руб. в пользу ФСИН

Бывший гендиректор и владелец ООО НПФ "Мета" Николай Мартынов безуспешно пытается обжаловать решение Жигулевского городского суда, обязавшего его возместить ФСИН России ущерб в 2,25 млрд рублей.

Напомним, по версии следствия, в 2010-2012 годах Мартынов, действуя в составе организованной преступной группы с бывшим директором ФСИН России Александром Реймером, бывшим его заместителем Николаем Криволаповым, директором ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" ФСИН России Виктором Определеновым, мошенническим путем похитил более 1,2 млрд рублей. Средства были выделены ФСИН из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля - электронными браслетами, которые выпускались "Метой".

Однако закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тыс. руб. закупалось за 108 тыс. руб., а мобильное вместо тех же 19 тыс. руб. - за 128 тыс. рублей. В итоге бюджету России был нанесен ущерб на сумму не менее 2,7 млрд рублей.

Следствием установлено, что ФСИН России заключила госконтракт на поставку указанных компонентов без конкурса с ФГУП "ЦИТОС". Однако ФГУП не имело производственных мощностей для производства браслетов, и контракт фактически по предварительной договоренности был выполнен силами специалистов подконтрольной Мартынову "Меты".

Как сообщалось ранее, в качестве оплаты услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств Мартынов передал более 140 млн руб. наличными Александру Реймеру.

В связи с заключением Мартыновым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Николай Мартынов заявлял о готовности компенсировать ущерб государству путем поставки 7 тыс. новых комплектов электронных браслетов. Он подал ходатайство об освобождении по УДО, которое было удовлетворено в сентябре 2017 года.

Однако ФСИН в августе того же года подала в Жигулевский районный суд иск к Николаю Мартынову о возмещении материального ущерба, причиненного федеральному бюджету.

В обоснование заявленных требований в иске указано, что преступлением причинен вред в размере 2,76 млн рублей. Ведомство также затребовало проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 955 млн руб. и право обратить в доход государства имущество ответчика, арестованное в рамках уголовного дела.

Жигулевский суд пришел к выводу, что Мартынов и третьи лица - Реймер, Криволапов, Определенов - несут солидарную ответственность за причинение ущерба бюджету РФ, а истец обладает правом на предъявление требований к Мартынову как к одному из солидарных должников.

Вместе с тем суд не удовлетворил требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами и обращения имущества в доход государства.

В итоге Жигулевский городской суд в декабре 2017 г. взыскал с Мартынова в пользу ФСИН России 2,25 млрд рублей.

С этим решением не согласились ни ФСИН, ни Мартынов, ни "Мета", привлекавшаяся как третье лицо. Однако апелляционным определением областного суда от 30 марта 2018 г. решение Жигулевского городского суда было оставлено без изменения и вступило в законную силу.

В июле определением судьи Самарского областного суда Мартынову и НПФ ООО "Мета" было отказано в передаче кассационных жалоб.

После вступления решения городского суда в силу Мартынов дважды обращался в тот же суд с заявлением о его пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, на что получил отказы.

Экс-владелец "Меты" подал на эти определения частные жалобы, и уже в начале декабря областной суд своими апелляционными определениями оставил их без удовлетворения. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, теперь судебные акты вступили в силу.

У Николая Мартынова остается право обжаловать их в кассационном порядке в шестимесячный срок, а затем, если понадобится, то и в Верховном Суде РФ.