Ущерб от незаконной рубки лесов за год оценили в 7 млн рублей

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области подвели итоги работы за год.
В лесном фонде в этом году произвели лесовосстановление на 785 гектарах. Зарегистрировано 12 пожаров на общей площади 26 гектаров. Средняя площадь одного пожара составила два гектара.
В 2018 году проведены работы по расчистке участков лесного фонда, примыкающих к 15 детским оздоровительным лагерям на территории 122 гектара.
Инспекторы государственного лесного надзора более 2 тыс. раз выезжали на патрулирование. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 835 протоколов об административных правонарушениях, из них 172 - на юридических лиц, 90 - на должностных лиц, 573 - на граждан.
С начала года инспекторы выявили 105 случаев причинения вреда от нарушений лесного законодательства на 7,5 млн рублей:
- 20 раз самовольно занимали лесные участки (площадь 23 га), сумма ущерба составляет 346 тыс. руб.;
- три случая причинения ущерба самовольным использованием лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства;
- 82 факта незаконной рубки, ущерб составил 7 млн рублей.