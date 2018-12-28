Ущерб от незаконной рубки лесов за год оценили в 7 млн рублей

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области подвели итоги работы за год.

В лесном фонде в этом году произвели лесовосстановление на 785 гектарах. Зарегистрировано 12 пожаров на общей площади 26 гектаров. Средняя площадь одного пожара составила два гектара.

В 2018 году проведены работы по расчистке участков лесного фонда, примыкающих к 15 детским оздоровительным лагерям на территории 122 гектара.

Инспекторы государственного лесного надзора более 2 тыс. раз выезжали на патрулирование. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 835 протоколов об административных правонарушениях, из них 172 - на юридических лиц, 90 - на должностных лиц, 573 - на граждан.

С начала года инспекторы выявили 105 случаев причинения вреда от нарушений лесного законодательства на 7,5 млн рублей: