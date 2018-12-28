Эксперты оценят возможности Самараавтожгута по повышению производительности труда

В четверг, 27 декабря, на площадке ООО "Самараавтожгут" начали работу эксперты Федерального центра компетенции в сфере производительности труда (ФЦК).

Экспертная поддержка оказывается этому предприятию в рамках договоренностей между губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и генеральным директором АНО "ФЦК" Николаем Соломоном.

Из 320 работников Самараавтожгута 170 - инвалиды, в том числе по зрению. Многие из них трудятся здесь много лет и заняты на сложных, ответственных операциях - собирают электрожгуты. Около 95% продукции завода идет на сборочный конвейер АвтоВАЗа.

Руководитель проекта ФЦК Павел Мякотин и министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов ознакомились с тем, как организовано на производство на предприятии.

В сопровождении генерального директора ООО "Самараавтожгут" Александра Дорофеева и ведущих специалистов завода они прошли по всей производственной цепочке. Особое внимание обращали на то, как приспособлены для инвалидов рабочие места, и на маршруты передвижения людей и перемещения продукции. Без учета этих факторов повысить эффективность невозможно.

В перспективе ООО "Самараавтожгут" может стать участником программы повышения производительности труда. Сейчас в нее входят 20 предприятий Самарской области. К 2024 году их должно стать не менее двухсот.

"Объем выручки Самараавтожгута пока недостаточен для того, чтобы предприятие стало участником программы по повышению производительности труда, - пояснил Михаил Жданов. - Но сейчас на федеральном уровне готовится решение о снижении порога вступления в программу по выручке. Поэтому мы рассматриваем Самараавтожгут как потенциального участника этой программы".

"С этим предприятием мы будем работать в режиме поддержки. Наши эксперты будут периодически приезжать и давать рекомендации, которые позволят повысить производительность труда", - подчеркнул Павел Мякотин