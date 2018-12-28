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Автопром Машиностроение

С экс-руководителя АвтоВАЗагрегата не смогли взыскать 3,8 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий банкротящегося ОАО "АвтоВАЗагрегат" не смог привлечь к субсидиарной ответственности на 3,8 млрд руб. бывшего руководителя предприятия Виктора Козлова. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Виктор Козлов был генеральным директором АвтоВАЗагрегата с ноября 2013 г. до декабря 2015 года. Предприятие специализировалось на выпуске сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной систем и было одним из крупных поставщиков АвтоВАЗа.

Напомним, летом 2015 г. производство на АвтоВАЗагрегате остановилось, а в сентябре был расторгнут его контракт с АвтоВАЗом.

Тогда же в Арбитражный суд Самарской области от ульяновского ООО "Майор" поступило заявление о банкротстве АвтоВАЗагрегата из-за долга в 2 млн рублей. Сейчас ОАО находится в конкурсном производстве.

Крупнейшим его кредитором до сентября 2017 г. был Новикомбанк (на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех"), которому предприятие задолжало 1,96 млрд рублей. Но банк переуступил право требования этой суммы компании "РТ-Капитал", также подконтрольной Ростеху.

В августе 2017 г. конкурсный управляющий АвтоВАЗагрегата в рамках дела о его банкротстве обратился в суд с заявлением о привлечении Виктора Козлова к субсидиарной ответственности на 3,8 млрд рублей.

В июле 2018 г. в пределах этой суммы был наложен арест на банковские счета Виктора Козлова.

Свои требования по привлечению Виктора Козлова к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий обосновывал наличием у предприятия по состоянию на июль 2017 г. задолженности в размере 3,3 млрд руб., а также тем, что "практически все ликвидное имущество АвтоВАЗагрегата находится в залоге у АКБ "Новикомбанк". Также управляющий отмечает, что признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества присутствовали у предприятия с 2013 г., однако Виктор Козлов не обратился в суд с заявлением о банкротстве завода.

Однако суд пришел к другим выводам - в частности, в определении указывается, что факт хорошего финансового состояния АвтоВАЗагрегата вплоть до конца 2015 г. был установлен. В итоге суд не нашел оснований для удовлетворения требований конкурсного управляющего.

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