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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Часть имущества СПЗ продана структурам "Трансгруза" и владельца Кировского рынка

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадках бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже основного корпуса ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) на ул. Калинина в Самаре. Пятиэтажное здание продается за 90 млн рублей. При этом многие производственные объекты были распроданы компанией в 2014-2017 году.

Фото: Владимир Котмишев

Конкурсный управляющий в последние месяцы пытается оспорить сделки купли-продажи недвижимости на ул. Калинина, 1.

Так, земельные участки, склады, заводские корпуса, овощехранилище и даже часть ограждения территории завода купили Андрей Белов, Елена Федяшева, ИП Плотников Р.В. и ООО " Гарант" на общую сумму 134 млн рублей. И эти сделки суд признал законными. По информации ИАС Seldon Basis, ИП Плотников Р.В. и ООО " Гарант" аффилированы Сергею Плотникову, президенту группы "РосРегионРазвитие", бывшему лидеру регионального движения "Гражданская платформа". Ему подконтрольно ООО "ТК МКВ" - оператор Кировского вещевого рынка в Самаре.

Конкурсный управляющий также оспаривает договоры о продаже недвижимости с ООО ПКФ "Лидер" (в стадии ликвидации), ООО "Реалинвест-С" и ООО "Бетон-М" (аффилировано "Трансгрузу"), Романом Шедь, АО "Самарский подшипниковый завод-9".

Напомним, ОАО "Самарский подшипниковый завод" является головным предприятием "СПЗ-Групп", бенефициарами которого выступают бизнесмены Александр Швидак и Вадим Егиазаров. Иск о банкротстве предприятия в 2017 г. подало ООО "ЧМЗ-Урал". В апреле 2018 г. в отношении СПЗ было начато конкурсное производство. В августе СМИ сообщили об увольнении большинства сотрудников завода. Сейчас предприятие находится в стадии ликвидации.

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