Компания "Газпром трансгаз Самара" подвела итоги года

Генеральный директор Владимир Субботин рассказал о реализованных проектах, социальных программах и планах на будущее.

"Газпром трансгаз Самара" работает на территории семи регионов: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской областей, республик Мордовия и Татарстан, обслуживает разветвленную сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов общей протяженностью без малого 4,5 тысячи километров, ежегодно транспортирует около 85 миллиардов кубометров газа. В уходящем году потребление газа в Самарской области выросло на 5,5 процента.

Такие данные в ходе пресс-конференции озвучил генеральный директор Владимир Субботин, отметив, что важнейшей задачей является надежная и бесперебойная транспортировка газа. Для этого большое внимание уделяется профилактике и ремонту линейной части газопроводов и оборудования. Так, в этом году специалисты провели внутритрубную диагностику 440 км трубопроводов, переизолировали и заменили более 37 км трубы, отремонтировали 21 газораспределительную станцию, на двух из них полностью заменив оборудование, одна газораспределительная станция реконструирована.

"В поселении Крестовое Городище Ульяновской области завершили реконструкцию ГРС-52, которая была построена еще в 1977 году, - рассказал Владимир Субботин. - Прежде ее пропускная способность составляла 30 тысяч кубометров газа в час. После реконструкции обновленная станция увеличила производительность до 100 тысяч кубометров в час. Реконструкция ГРС-52 - это шаг для развития экономики ульяновского региона в целом. Она будет подавать газ не только жителям, но и новым потребителям промышленной зоны "Заволжье" и Портовой особой экономической зоны, а это совместные предприятия со всемирно известными компаниями Японии, Германии, Чехии, Австрии".

Из России - в Европу

На декабрь наступающего 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Участки газотранспортной системы, находящиеся в эксплуатации "Газпром трансгаз Самара", станут коридорами для прохождения экспортного голубого топлива.

- Естественно, это увеличит нагрузку на наши газопроводы и оборудование и, соответственно, меру нашей ответственности. Мы к этому готовы, - говорит Владимир Субботин.

"Турецкий поток" - важный международный проект ПАО "Газпром". Новый трубопровод обеспечит надежные поставки газа в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Проект экономически и политически важен и технически интересен. Так, на подводном участке впервые в мировой практике газовая труба была уложена на глубину двух километров.

Научный подход к охране природы

К решению вопросов, связанных с экологией, в "Газпром трансгаз Самара" подходят системно. Из года в год сокращаются вредные выбросы в атмосферу, служебный транспорт переводится на более экологически чистый по сравнению с бензином метан, ведутся научные разработки, снижающие техногенное воздействие на окружающую среду.

"В этом году мы получили премию ПАО "Газпром" в области науки и техники за разработку комплекса по обезвреживанию емкостей для хранения одоранта природного газа, - рассказал Владимир Субботин. - Работы велись совместно с учеными Самарского государственного технического университета. Эта уникальная технология не имеет аналогов в мире".

Одоризация газа, то есть придание ему характерного запаха - мера безопасности, необходимая для своевременного обнаружения утечек в быту. Одорант - химическое вещество. Его остатки и емкости, в которых он хранится, требуют грамотной утилизации, исключающей вредное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, предприятие в очередной раз получило высокую оценку в региональном конкурсе "ЭкоЛидер", который проходит под эгидой Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. В этом году "Газпром трансгаз Самара" победил в номинации "Промышленный гигант".

Социальная ориентированность

Предприятие постоянно совершенствует свою деятельность в социальной сфере. Работа компании в этом направлении была отмечена на VIII Петербургском газовом форуме. "Газпром трансгаз Самара" удостоен дипломов в номинациях "За состояние условий труда, снижающих производственный травматизм и профессиональную заболеваемость" и "За организацию бытовых условий на удаленных площадках".

"Газпром трансгаз Самара" заботится не только о своих сотрудниках. Ежегодно предприятие реализует программу благотворительной помощи и ряд социальных проектов на территории своей ответственности.

"Благотворительные и социально значимые проекты - важная составляющая работы предприятия, - отметил Владимир Субботин. - Яркий пример удачного социального проекта - историко-краеведческий конкурс для школьников "Победы России". Мы проводим его с 2017 года. В прошлом году темой стала Великая Отечественная война, в этом - реформы Александра II и их влияние на жизнь нашего края. Ребята провели настоящие исследования. А победители получили возможность побывать с экскурсией в Волгограде и Санкт-Петербурге".

В память о героях

Важным событием уходящего года стал 75-летний юбилей предприятия. Отсчет истории предприятия (а по большому счету и всей газотранспортной системы России) ведется со дня сдачи в эксплуатацию первого магистрального газопровода СССР Бугуруслан - Похвистнево - Куйбышев. В память о героях-первопроходцах в Самаре открыли стелу.

"Аллея Трудовой Славы выбрана местом для установки стелы потому, что здесь увековечена память о трудовом подвиге коллективов предприятий, которые работали в городе в годы Великой Отечественной войны, - сказал Владимир Субботин. - Начало транспортировки газа стало точкой отсчета истории нашего предприятия и началом создания крупнейшей в мире газотранспортной системы".