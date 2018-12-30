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Преступления Происшествия

Житель Безенчука во время пьяной ссоры открыто похитил у матери друга телефон

БЕЗЕНЧУК. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Безенчука обратилась местная 57-летняя жительница, заявившая о хищении телефона. Сумма причиненного ущерба составила порядка 17 тыс. рублей.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, опросили потерпевшую и очевидцев события. Согласно материалам уголовного дела, женщина находились в гостях у сына, где также присутствовал его приятель. В ходе распития спиртных напитков между женщиной и гостем произошел конфликт, в результате которого мужчина выхватил из рук потерпевшей сотовый телефон и поспешил скрыться.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по месту жительства. Им оказался местный 27-летний житель. В ходе опроса он пояснил, что телефон похитил с целью продажи — в тот же день злоумышленник сдал гаджет в ломбард пос. Безенчук, а деньги потратил на собственные нужды.

По данным сотрудников органов внутренних дел, мужчина ранее не судим. Похищенное имущество не изъято, так как гаджет был продан неустановленному лицу. В настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения украденного телефона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Расследование продолжается.

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