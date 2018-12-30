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Преступления Происшествия

В Сызрани мужчина угнал автомобиль и сжег его

СЫЗРАНЬ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранскими следователями завершено расследование уголовных дел по факту кражи и порчи имущества. Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый похитил припаркованный на ул. Тургенева в Сызрани автомобиль ВАЗ-2109. Мужчина сначала вскрыл машину, отогнал ее в безлюдное место, после чего вытащил из салона аудиоаппаратуру.

По данным сотрудников органов внутренних дел, после хищения имущества подозреваемый решил не "оставлять следов" и сжег автомобиль. О случившемся владельцы транспортного средства — отец и сын, узнали от пожарных, которых вызвали очевидцы произошедшего.

В ходе проведения следственных мероприятия правоохранители выяснили, что автомобиль не был оснащен сигнализацией. Похищенное имущество предполагаемый злоумышленник продал.

В настоящее время ранее не судимому 20-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража" и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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