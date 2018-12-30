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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Кировского района остались без горячей воды и тепла из-за аварийной ситуации на ТЭЦ

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 декабря, из-за аварийной ситуации на ТЭЦ жители Кировского района остались без горячей воды и отопления. Об этом в Twitter сообщил глава администрации Кировского района Игорь Рудаков.

"Приостановка подачи ГВС и отопления связана с аварийной ситуацией на ТЭЦ. После переключения на резерв подача возобновится (через 1,5-2 часа)", - пишет чиновник.

"ЭнергосбыТ Плюс" прокомментировал ситуацию: "Сегодня в Самаре выявлен технологический дефект на оборудовании, обеспечивающем гидравлический режим второго магистрального трубопровода. Ремонтные бригады устраняют повреждение. На время работ теплоснабжение потребителей обеспечивается по резервной схеме. Восстановят до 19:00".

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