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ЖКХ и благоустройство Общество

В Октябрьском районе Самары 27 домов из-за порыва переведены на резервную схему отопления

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 января, в 8:00 в ОДС ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области" поступило сообщение о повреждении подающего трубопровода теплоснабжения диаметром 500 мм по адресу ул. Полевая, 52, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте работает аварийная бригада в составе 15 человек и восьми единиц техники.

В результате технологического повреждения на теплосети переведены на резервную схему теплоснабжения потребители 27 жилых многоквартирных домов (5217 человек, в том числе 1170 детей) и одного социально-значимого объекта - Самарский государственный технический университет.

Планируемое время завершения работ и восстановление теплоснабжения потребителям — 20:00 

Гид потребителя

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