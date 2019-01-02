В Октябрьском районе Самары 27 домов из-за порыва переведены на резервную схему отопления

В среду, 2 января, в 8:00 в ОДС ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области" поступило сообщение о повреждении подающего трубопровода теплоснабжения диаметром 500 мм по адресу ул. Полевая, 52, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте работает аварийная бригада в составе 15 человек и восьми единиц техники. В результате технологического повреждения на теплосети переведены на резервную схему теплоснабжения потребители 27 жилых многоквартирных домов (5217 человек, в том числе 1170 детей) и одного социально-значимого объекта - Самарский государственный технический университет. Планируемое время завершения работ и восстановление теплоснабжения потребителям — 20:00