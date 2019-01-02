16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти по горячим следам задержан подозреваемый в покушении на грабеж В Самаре задержан мужчина, вырвавший сумку у прохожей В Тольятти полицейские задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей В Сызрани мужчина угнал автомобиль и сжег его Житель Безенчука во время пьяной ссоры открыто похитил у матери друга телефон

Преступления Происшествия

В Самаре задержан мужчина, вырвавший сумку у прохожей

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати

В Самаре полицейские задержали мужчину, вырвавшего сумку с кошельком и телефоном у самарчанки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В декабре прошлого года на ул. Авроры в вечернее время к 43-летней жительнице областного центра подбежал мужчина и вырвал сумку. Потерпевшая лишилась личных вещей, сотового телефона, и кошелька с денежными средствами в размере 1,5 тыс. рублей. О произошедшем владелица похищенного имущества сообщила в полицию. Несмотря на то, что преступление было совершено в считанные секунды и в темное время суток, пострадавшая запомнила приметы нападавшего и сообщила сотрудникам полиции направление, в котором он скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел опросили женщину, жильцов ближайших домов, осмотрели прилегающую к месту преступления территорию. Полицейские приступили к отработке собранной информации. Вскоре появились сведения о предполагаемом злоумышленнике.

Согласно собранной информации, к ограблению мог быть причастен 21-летний гость областного центра. Молодой человек, по данным полиции, нигде не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники отследили маршрут движения разыскиваемого и задержали его.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж" возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3