В Самаре задержан мужчина, вырвавший сумку у прохожей

В Самаре полицейские задержали мужчину, вырвавшего сумку с кошельком и телефоном у самарчанки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В декабре прошлого года на ул. Авроры в вечернее время к 43-летней жительнице областного центра подбежал мужчина и вырвал сумку. Потерпевшая лишилась личных вещей, сотового телефона, и кошелька с денежными средствами в размере 1,5 тыс. рублей. О произошедшем владелица похищенного имущества сообщила в полицию. Несмотря на то, что преступление было совершено в считанные секунды и в темное время суток, пострадавшая запомнила приметы нападавшего и сообщила сотрудникам полиции направление, в котором он скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел опросили женщину, жильцов ближайших домов, осмотрели прилегающую к месту преступления территорию. Полицейские приступили к отработке собранной информации. Вскоре появились сведения о предполагаемом злоумышленнике.

Согласно собранной информации, к ограблению мог быть причастен 21-летний гость областного центра. Молодой человек, по данным полиции, нигде не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники отследили маршрут движения разыскиваемого и задержали его.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж" возбуждено уголовное дело.