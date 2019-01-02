В Тольятти по горячим следам задержан подозреваемый в покушении на грабеж

В полицию Тольятти поступил звонок от 60-летней женщины, которая сообщила, что неизвестный молодой человек пытался вырвать у нее сумку, сообщает облГлавк.

Оперативный дежурный направил по месту совершения преступления следственно-оперативную группу. Прибывшие на место преступления правоохранители опросили потерпевшую и осмотрели место совершения преступления.

В ходе опроса, выяснилось, что к пенсионерке, которая шла в сторону своего дома, подбежал молодой человек и попытался рывком похитил сумку, но женщина удерживала сумку двумя руками, громко кричала, привлекая внимание прохожих. Злоумышленник убежал с места преступления без добычи.

Прибывшие на место преступления сотрудники увидели мужчину, который удерживал молодого человека, по описанию похожего на подозреваемого. Подоспевшие сотрудники полиции установили, что старший полицейский межрайонного отдела вневедомственной охраны Тольятти в свободное от работы время обратил внимание на женщину, которая звала на помощь. Увидев убегающего молодого человека, прапорщик полиции не растерялся и догнал его, удерживая до приезда полиции.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель города Тольятти, ранее не однократно судимый по статье 228 УК РФ. В ходе опроса, мужчина сообщил, что пытался похитить сумку, чтобы приобрести спиртное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, часть 1 статья 161 Уголовного кодекса Российской. В настоящее время сумка возвращена владелице.