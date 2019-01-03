За минувший год жители губернии добровольно сдали в полицию 38 единиц оружия, более 10 тыс. патронов и две гранаты

Согласно итогам операции "Оружие", в течение 2018 г. жители Самарской области добровольно сдали 38 единиц оружия, более 10 тыс. патронов и две гранаты, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как отмечают правоохранители, в прошлом году Управлением Росгвардии по Самарской области совместно с региональным ГУ МВД были согласованы изменения в постановление областного правительства "О денежном вознаграждении за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Они касались увеличения в два раза денежных выплат за добровольно сданные предметы вооружения. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получал 3 тыс. руб., за гражданское нарезное оружие — 6 тыс. рублей. Аналогичная сумма причиталась за пистолет или револьвер, за добровольно сданный автомат или пулемет выплата составила бы 12 тыс. рублей.

По всем фактам добровольной сдачи предметов вооружения сотрудниками полиции проведены проверки. Соответствующие заключения представлены в ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области. Общая сумма денежных вознаграждений, указанная в заключениях, составила почти 300 тыс. рублей.