Под Тольятти в ДТП пострадала семилетняя пассажирка иномарки

В среду, 2 января, в п. Приморский Ставропольского района в результате ДТП пострадала семилетняя девочка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 25-летний водитель автомобиля Skoda Rapid при выезде с ул. Советская на ул. Строителей не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla, под управлением 24-летнего водителя, ехавшему по главной дороге со стороны с. Подстепки в направлении п. Приморский и столкнулся с ним.

Пострадавшую маленькую пассажирку одной из иномарок доставили на попутном транспорте в лечебное учреждение, где ей назначили стационарный курс лечения.