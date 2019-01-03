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ДТП Происшествия

Под Тольятти в ДТП пострадала семилетняя пассажирка иномарки

ТОЛЬЯТТИ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 января, в п. Приморский Ставропольского района в результате ДТП пострадала семилетняя девочка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 25-летний водитель автомобиля Skoda Rapid при выезде с ул. Советская на ул. Строителей не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla, под управлением 24-летнего водителя, ехавшему по главной дороге со стороны с. Подстепки в направлении п. Приморский и столкнулся с ним.

Пострадавшую маленькую пассажирку одной из иномарок доставили на попутном транспорте в лечебное учреждение, где ей назначили стационарный курс лечения.

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