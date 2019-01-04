В Самаре мужчина похитил телефон из ломбарда

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в полицию с сообщением о совершенном преступлении обратился представитель ломбарда. Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, опросили работников организации и возможных очевидцев события, выяснили приметы злоумышленника.

Из собранных материалов следовало, что добычей злоумышленника стал сотовый телефон, стоимость которого составляла около 5 тыс. рублей. Также оперативники установили, что гражданин неоднократно приходил в данный ломбард в качестве покупателя.

Вскоре удалось установить личность предполагаемого злоумышленника — ранее не судимого и безработного 33-летнего жителя Самары.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили адрес, где мог скрываться подозреваемый, после чего задержали его. Похищенный телефон изъят стражами правопорядка.

Отделом дознания ОП№ 6 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Ведется следствие.