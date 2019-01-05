В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали автоугонщика

В Тольятти по факту неправомерного завладения транспортным средством в полиции возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в Автозаводском районе экипаж вневедомственной охраны получил от дежурного информацию о том, что в Центральном районе города на ул. Мира совершен угон автомобиля Lada Kalina.

Спустя непродолжительное время на ул. Жукова стражи правопорядка обнаружили разыскиваемое транспортное средство с открытой водительской дверью. Рядом с машиной находился молодой человек. Какие-либо документы, подтверждающие право владения автомобилем, у него отсутствовали. 24-летний тольяттинец признался, что Lada Kalina принадлежит его 33-летнему знакомому.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали молодого человека своим коллегам для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".



