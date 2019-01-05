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ЖКХ и благоустройство Общество

Самару от снега освобождает более 470 единиц техники

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: пресс-служба мэрии Самары

Утром в субботу, 5 января, глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание по уборке городских улиц и дворов от снега. По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", за прошедшие сутки выпало более четверти месячной нормы осадков.

По прогнозу метеорологов такая погода сохранится на ближайшие два дня. В связи с этим коммунальные службы города наращивают силы и средства для более оперативной расчистки снега и вывоза его на полигоны.

Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, за сутки на уборке улиц было задействовано 473 единицы техники, было вывезено 11,7 тыс. т снега.

Если ночью основной упор делается на вывоз снега и очистку главных магистралей, то днем коммунальные службы очищают посадочные площадки, пешеходные переходы и тротуары. Днем 5 января на уборке задействовано более 150 единиц техники и 200 работников муниципальных предприятий. В ночь планируется вывести не менее 300 единиц техники. Кроме того, технику для уборки городских улиц предоставляют промышленные и строительные предприятия города.

На совещании Елена Лапушкина отметила, что не все управляющие компании справляются со своими обязанностями по очистке дворовых территорий: по докладу ГАТИ техника выходит не в полном объеме от заявленного, дворники поздно приступили к уборке выходов из подъездов.

Глава города поручила главам районных администраций лично контролировать уборку внутриквартальных дорог и проездов.

Кроме того, она поручила предприятиям сферы благоустройства уделить особое внимание уборке общественных территорий — набережной, площади Куйбышева, парков и скверов, расположенных на них катков, а также дорог и тротуаров, прилегающих к православным храмам, где пройдут рождественские мероприятия.

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