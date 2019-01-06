В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у местного жителя марихуану

Сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 35-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили во внутреннем кармане куртки мужчины полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения и изъяли его.

Согласно данным проведенной экспертизы в пакете находилась марихуана общей массой 23,15 г, что относится к значительному размеру. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления. По данным стражей порядка, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...".



