Полицейские задержали вооруженного мужчину, тяжело ранившего знакомого

Самарские полицейские задержали 44-летнего вооруженного мужчину, подозреваемого в нападении на знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в квартире на ул. Демократической. Мужчина пришел в гости к 48-летнему знакомому. Приятели поссорились и во время конфликта гость ударил оппонента несколько раз кухонным ножом.

Подозреваемого, который был вооружен, задержали по горячим следам недалеко от места происшествия. Он уже имеет судимость за незаконный оборот наркотиков. Мужчина признал вину и сказал, что готов сотрудничать со следствием.

По ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") возбудили уголовное дело.