В Тольятти при столкновении автобуса и иномарки пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с участием 54-летнего водителя автобуса ГАЗ 322132 маршрута № 211 (ТЦ "Парк-Хаус" — п. Поволжский), ехавшего в 15:50 с шестью пассажирами по Поволжскому шоссе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в пути, между 13 и 14 км Поволжского шоссе он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся со встречным автомобилем Mazda 6 под управлением 27-летней женщины.

В результате ДТП пострадали две пассажирки легкового автомобиля в возрасте 49 и 17 лет. Им назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.