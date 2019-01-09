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ДТП Происшествия

В Тольятти при столкновении автобуса и иномарки пострадали два человека

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 января, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с участием 54-летнего водителя автобуса ГАЗ 322132 маршрута № 211 (ТЦ "Парк-Хаус" — п. Поволжский), ехавшего в 15:50 с шестью пассажирами по Поволжскому шоссе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в пути, между 13 и 14 км Поволжского шоссе он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся со встречным автомобилем Mazda 6 под управлением 27-летней женщины.

В результате ДТП пострадали две пассажирки легкового автомобиля в возрасте 49 и 17 лет. Им назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

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