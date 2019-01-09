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Преступления Происшествия

Полицейские задержали самарчанку с 0,32 гр наркотика

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 2 января примерно в 20:30 сотрудниками полиции в Куйбышевском районе возле дома № 37 по ул. Ачинской задержана нигде не работающая 27-летняя местная жительница.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых, у нее в левом наружном кармане куртки были обнаружены и изъяты два запаянных пакетика с порошкообразным веществом розового цвета. Согласно заключению специалиста, порошкообразное вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой 0,32 гр, что является значительным размером. Ранее к уголовной ответственности не привлекавшаяся девушка пояснила, что хранила наркотическое средство для личного употребления.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемой к противоправным деяниям на территории области.

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