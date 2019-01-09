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Транспорт Транспорт и связь

Электрички по маршруту "Самара - Водинская" начали ходить в рабочие дни

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 января электропоезда по маршруту "Самара - Водинская" начали курсировать в рабочие дни, сообщает пресс-служба "СППК".

Из Самары электрички будут выезжать в 9:57 и 16:40 по местному времени. Второй маршрут не будет останавливаться на станциях "Школьная" и "Речная".

Обратно со станции "Водинская" поезд возвращается в 14:03.

Примерное время в пути — чуть больше часа.

Напомним, ранее была отменена электричка Самара - Курумоч.

Но, как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин, "электрички не отменены, они будут следовать до станции Водинская".

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