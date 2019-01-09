Электрички по маршруту "Самара - Водинская" начали ходить в рабочие дни

С 9 января электропоезда по маршруту "Самара - Водинская" начали курсировать в рабочие дни, сообщает пресс-служба "СППК".

Из Самары электрички будут выезжать в 9:57 и 16:40 по местному времени. Второй маршрут не будет останавливаться на станциях "Школьная" и "Речная".

Обратно со станции "Водинская" поезд возвращается в 14:03.

Примерное время в пути — чуть больше часа.

Напомним, ранее была отменена электричка Самара - Курумоч.

Но, как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин, "электрички не отменены, они будут следовать до станции Водинская".