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Преступления Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в сбыте крупной партии амфетамина

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пресекли попытку сбыта крупной партии сильнодействующих психотропных веществ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным стражей порядка, у 27-летнего мужчины при личном досмотре изъяли три пакета с 34 свертками. Еще три свертка, предположительно принадлежащие подозреваемому, нашли рядом с одним из клубов Самары. В свертках было всего 90,89 г амфетамина.

"Установлено, что наркотики подозреваемый незаконно приобрел для дальнейшего незаконного сбыта, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции", — сообщили в Средневолжском ЛУ ВД России на транспорте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи, до 20 лет лишения свободы.

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