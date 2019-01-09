Открыт прием заявок на конкурс православного педмастерства "Серафимовский учитель"

Открыт прием заявок на конкурс педагогического мастерства "Серафимовский учитель", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
В нем могут поучаствовать работники (за исключением руководителей) образовательных организаций, организаций культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных, медицинских организаций и СМИ.
На конкурс представляются разработки тем по православной культуре в преподавании гуманитарных предметов, а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий.
Заявки и документы нужно направить в электронном виде с использованием ИАС "Серафимовский учитель", размещенной на сайте благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского.
Все материалы необходимо представить не позднее 20 января. Дополнительные вопросы можно направить на serafimychitel@mail.ru с указанием в теме письма данных о кандидате и выдвинувшей его организации.
Конкурс проходит с 2005 года. Организаторами являются Фонд преподобного Серафима Саровского и аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО. Конкурс направлен на повышение общественного статуса учителей, поддержку педагогов, эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, и популяризацию их лучших достижений. По итогам конкурса проводится конференция "Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения", издается сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. За выдающиеся заслуги в духовно-нравственном просвещении отдельным участникам конкурса присваивается почетное звание "Серафимовский учитель". Победителям присуждается звание лауреата Педагогической премии преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и денежной премии. Торжественная церемония награждения и конференция, по традиции, проходят в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (с. Дивеево Нижегородской области).