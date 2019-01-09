Открыт прием заявок на конкурс православного педмастерства "Серафимовский учитель"

Открыт прием заявок на конкурс педагогического мастерства "Серафимовский учитель", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В нем могут поучаствовать работники (за исключением руководителей) образовательных организаций, организаций культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных, медицинских организаций и СМИ.

На конкурс представляются разработки тем по православной культуре в преподавании гуманитарных предметов, а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий.

Заявки и документы нужно направить в электронном виде с использованием ИАС "Серафимовский учитель", размещенной на сайте благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского.

Все материалы необходимо представить не позднее 20 января. Дополнительные вопросы можно направить на serafimychitel@mail.ru с указанием в теме письма данных о кандидате и выдвинувшей его организации.