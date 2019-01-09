Руководитель депобразования Самары может возглавить Счетную палату области

Счетную палату Самарской области может возглавить Елена Дуброва, в настоящее время руководящая департаментом образования Самары. Ее кандидатуру внес на рассмотрение губернской думы глава региона Дмитрий Азаров, сообщил в своем твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев.

Согласно опубликованному им документу, Елена Дуброва родилась в 1971 году, в 2001 г. окончила Самарскую государственную экономическую академию, в результате чего ей была присвоена квалификация "экономист" по специальности "Региональная экономика".

"Елена Викторовна имеет большой опыт работы в сфере бюджетного планирования, аудита, финансовой деятельности и управления. Общий трудовой стаж составляет более 27 лет, в том числе управленческий - более 10 лет", - сообщается в опубликованном Михаилом Матвеевым письме за подписью Дмитрия Азарова.

Также в этом документе поясняется, что Елена Дуброва трудится в органах государственной и муниципальной власти с 2006 г. и "зарекомендовала себя как ответственный управленец, способный принимать решения в кризисных ситуациях". При этом в документе не конкретизируются места работы и должности Елены Дубровой.

Однако, согласно официальному сайту администрации Самары, в последнее время она возглавляла городской департамент образования. Если же верить твиттеру Елены Дубровой, то прежде она носила фамилию Шепотько.

В 2013-2014 гг. Елена Шепотько трудилась в должности директора МКУ Самары "Центр обеспечения мер социальной поддержки населения", в конце 2013 г. она возглавила городской департамент социальной поддержки и защиты населения.

Сейчас председателем Счетной палаты Самарской области является Антонина Зубкова. Она занимает эту должность с марта 2014 года.

Согласно региональному закону "О Счетной палате Самарской области", председатель палаты назначается сроком на пять лет. Таким образом, в марте 2019 г. полномочия Антонины Зубковой истекают.

Также законодательно регламентировано, что председатель Счетной палаты назначается думой. При этом кандидатуры на этот пост могут предлагать губернатор, председатель и депутаты думы.