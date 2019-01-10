Несовершеннолетнего пассажира поезда Москва — Орск оштрафовали за перевозку гашиша

При сопровождении пассажирского поезда Москва — Орск полицейские Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 17-летнего жителя Москвы.

При досмотре у него изъяли около грамма гашиша. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным правоохранителей, направлявшийся в Оренбургскую область к родителям юноша признался, что употребляет наркотики и везет гашиш для себя.

Суд признал его виновным в административном правонарушении — ч.1 ст. 6.8 КоАП РФ и назначил штрафа 4 тыс. рублей.