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Преступления Происшествия

Несовершеннолетнего пассажира поезда Москва — Орск оштрафовали за перевозку гашиша

СЫЗРАНЬ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При сопровождении пассажирского поезда Москва — Орск полицейские Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 17-летнего жителя Москвы.

При досмотре у него изъяли около грамма гашиша. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным правоохранителей, направлявшийся в Оренбургскую область к родителям юноша признался, что употребляет наркотики и везет гашиш для себя.

Суд признал его виновным в административном правонарушении — ч.1 ст. 6.8 КоАП РФ и назначил штрафа 4 тыс. рублей.

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