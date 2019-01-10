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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самая дорогая квартира в Самаре стоит 32 млн рублей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самой дорогой "вторичкой" Самары является шестикомнатная квартира стоимостью 32 млн рублей. Такие данные предоставила пресс-служба сайта Авито.

При ограниченности же средств на покупку жилья можно выбрать и более дешевые варианты.

Например, в Самаре за 29,8 млн руб. продается двухуровневая квартира общей площадью 221 кв. м, находящаяся в доме клубного типа. Пятикомнатное жилье расположено на пятом и шестом этажах элитного дома. Квартира состоит из трех спален, гардеробной, прихожей, кухни и так далее. В квартире есть сауна, а также выход на мансарду. Помимо всего прочего, квартира продается с закрепленным гаражным местом и местом в подземном паркинге.

Еще одна квартира в Самаре продается за 28 млн рублей. В ней всего две комнаты, но ее площадь немногим меньше, чем у многих многокомнатных квартир (135 кв. метров). В квартире был выполнен ремонт в стиле лофт. Апартаменты зонированы: приватная зона с собственной ванной и гардеробной и гостевая зона, состоящая из просторного зала и кухни-столовой.

Более просторную квартиру площадью 220 кв. м можно купить за 26 млн рублей. По словам пользователя, дом расположен на закрытой территории, которая находится под круглосуточной охраной. Под домом имеется паркинг, внутри дома работает консьерж. Квартира продается вместе с итальянской мебелью и немецкой бытовой техникой.

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