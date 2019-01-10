По итогам 2018 г. АвтоВАЗ увеличил продажи автомобилей Lada на 16%

По итогам 2018 г. в РФ продано 360 204 автомобиля Lada, что на 16% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. По собственной оценке компании, она опережает рост рынка в целом, а марка Lada является безусловным лидером российского рынка.

В декабре 2018 г. продано 35 407 автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 8,7% и является лучшим результатом продаж за месяц за последние четыре года.

Четыре модели Lada регулярно входят в десятку лучших по продажам в России. Возглавляют рейтинг автомобили семейства Lada Vesta с результатом в 108364 автомобиля, что на 40% превышает показатели прошлого года. В том числе было реализовано 43282 Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.

Традиционно лидирующие позиции принадлежат семейству Lada Granta, которое было полностью обновлено в 2018 г. и привлекло в дилерские центры Lada новых клиентов. Своих покупателей нашли 106325 машин этой модели, что составляет 13% прироста.

Также успехом пользовались легковые и легкие коммерческие автомобили Lada Largus, продан 53691 автомобиль. Продажи семейства Lada XRAY, которые были укреплены запуском нового XRAY Cross, составили 34807 штук.

Следует отметить, что в 2018 г. 32% Lada были приобретены с использованием собственной программы автокредитования - Lada Finance. Также для корпоративных клиентов в 2018 г. была запущена собственная программа финансового лизинга - Lada Leasing. За год по программе Lada Leasing было продано 13156 автомобилей.

Кроме того, в 2018 г. продолжилось обновление дилерской сети Lada. За прошедший год открыли свои двери 16 новых автосалонов, 150 дилерских центров достигли 100% соответствия новым стандартам марки Lada.

"Послепродажное обслуживание и бизнес по реализации запасных частей также показали положительную динамику. Рост товарооборота составил 7%", - говорится в релизе.

Еще большую динамику показал рост экспортных продаж автомобилей АвтоВАЗа. В 2018 г. в 34 странах было реализовано 38052 Lada, а общий рост продаж на зарубежных рынках составил 57% по сравнению с 2017 годом. Особый успех бренда компания отмечает на рынках стран СНГ.

"2018-й был исключительным годом для Lada. По внутренней оценке компании, мы смогли достичь 20% доли рынка, а результат продаж LADA является лучшим за последние семь лет. Мы вывели на рынок новые модели и продолжили работу по качественному обновлению дилерской сети. У нас амбициозные планы. В 2019 г. мы будем стремиться к новым победам", - заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО "АвтоВАЗ" Ян Птачек.