В реконструкцию Шестого кассационного суда вложат еще около миллиарда

Управление капстроительства открыло торги на второй этап реконструкции здания Шестого кассационного суда в Самаре, сообщается в документации на госзакупках.

Начальная цена аукциона — 928 млн рублей.

Как сообщалось ранее, на I очередь строительно-монтажных работ по этому объекту уже выделили 941 млн рублей. Аукцион выиграл "Волгатрансстрой-9". До этого на перепрофилирование недостроя было направлено 57,4 млн рублей. Тендер выиграл "ТеррНИИгражданпроект".

Компания, победившая в торгах по второму этапу реконструкции, должна будет провести устройство фундаментов и оснований, внутренние отделочные работы, построить наружные ограждающих конструкций, устроить внутренние санитарно-технические, слаботочные и электротехнические системы. Также подрядчик обязуется провести пусконаладочные работы, устроить наружные электросети, линий связи и сети канализации.

Все работы должны быть выполнены до 20 декабря 2019 года.

Напомним, бывший долгострой расположен в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе.