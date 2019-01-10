Кадастрового инженера с друзьями обвиняют в крупном мошенничестве с землей

В суде Самарского района подходит к концу рассмотрение уголовного дела о множестве эпизодов мошенничества с землей.

По версии гособвинения, эта история началась в январе 2014 года. Приятельницы Лилия Шеремет, Айгерым Имангулова и кадастровый инженер Татьяна Найда решили отобрать участок у знакомого Бориса Матвеевича. В 1991 г. исполком выделил мужчине земельный участок садоводческого товарищества "Тимирязевец" (у железной дороги Самара - Жигулевское Море). Самарец его официально не зарегистрировал. По плану, злоумышленники хотели потом перепродать его землю.

Кроме того, Шеремет обратилась к своей знакомой Борисовой с просьбой найти еще людей, получивших участки в "Тимирязевце" аналогичным способом в 1990-е. И такие люди нашлись. Им тоже предложили продать участки. А для этого "надо было" составить доверенность на Шеремет.

После этого, предположительно, члены группировки подделывали планы границ участков. В итоге, например, участок, стоивший 25 тыс. руб., "немножко" увеличивался в цене и перепродавался за 900 тысяч.

Всего в уголовном деле пять обвиняемых, каждому вменяют по 10 случаев мошенничества.

"Пенсионерке Лилие Шеремет, в 2013 г. привлекавшейся к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества и самоуправство, гособвинитель просит восемь лет лишения свободы и штраф 1,3 млн рублей, - рассказала старший помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Ульяна Кудинова. - Татьяне Найде запросили девять лет колонии общего режима со штрафом 1,3 млн рублей, Айгерым Имангуловой - восемь лет лишения свободы и штраф 320 тыс. рублей. Еще одной обвиняемой Светлане Агровой просили восемь лет лишения свободы со штрафом в 1,3 млн рублей, а их предполагаемому сообщнику Александру Кулакову - девять лет и штраф 1,3 млн рублей".

Сами обвиняемые в суде Самарского района Самары 10 января заявили, что они не виноваты. От более подробных комментариев и они, и их адвокаты отказались.

Судья Николай Черняков планирует вынести приговор на следующей неделе.