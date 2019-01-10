Самарец пожаловался Александру Хинштейну на незаконный сброс снега на Московском шоссе

Самарец пожаловался депутату Госдумы Александру Хинштейну в Twitter на незаконное складирование снега на пустыре напротив ТЦ GOLD, в районе пересечения Московского шоссе и ул. Алма-Атинской.

По словам горожанина, там свалены уже тысячи тонн снега и даже работают бульдозеры.

Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков подтвердил, что сброс снега в этом месте незаконен. На предложение привлечь к происходящему прокуратуру и экологов Рудаков ответил: "Уже всех привлекли", - и попросил у жаловавшегося самарца номер сваливавший снег машины, а также фото работы экскаваторов.