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Преступления Происшествия

Полицейские Самары пресекли деятельность подпольного игрового клуба

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские в Самаре пресекли работу нелегального игорного заведения. Незаконная деятельность осуществлялась в зале, расположенном в административном здании в Кировском районе областного центра.

Сотрудники органов внутренних дел установили и задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности — безработную ранее не судимую 26-летнюю жительницу Самары. В ходе проведения мероприятия полицейские изъяли компьютерное оборудование и денежные средства.

СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные организация и проведение азартных игр", сообщает облГлавк. 

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