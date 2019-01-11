Полицейские Самары пресекли деятельность подпольного игрового клуба

Полицейские в Самаре пресекли работу нелегального игорного заведения. Незаконная деятельность осуществлялась в зале, расположенном в административном здании в Кировском районе областного центра.

Сотрудники органов внутренних дел установили и задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности — безработную ранее не судимую 26-летнюю жительницу Самары. В ходе проведения мероприятия полицейские изъяли компьютерное оборудование и денежные средства.

СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные организация и проведение азартных игр", сообщает облГлавк.