Самарские транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже муки из вагона

В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Похвистнево поступило сообщение о том, что в составе грузового поезда на станции "Абдулино" обнаружили вагон со сорванной пломбой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские выяснили, что из вагона пропало несколько 45-килограммовых мешков муки общей стоимостью около 8 тыс. рублей.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого — 24-летнего неоднократно судимого местного жителя. Он пояснил, что, вскрыл контейнер, перенес несколько мешков с мукой домой, а потом продал на рынке.

Полицейские уточняют, что ущерб полностью возмещен грузополучателю. В связи с кражей СО Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Расследование продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи, до пяти лет лишения свободы.