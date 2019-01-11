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Преступления Происшествия

Сызранец пошел поздравить соседку с Новым годом и украл ее телефон

СЫЗРАНЬ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани правоохранители задержали по подозрению в грабеже 44-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, 1 января к местной жительнице в гости зашел сосед, чтобы поздравить ее с праздниками. Во время застолья, когда потерпевшая ненадолго вышла из-за стола, мужчина взял ее мобильник, лежавший на столе, и выбежал из квартиры. Потерпевшая несколько дней пыталась сама вернуть аппарат, но потом обратилась к правоохранителям.

Мужчину задержали дома. Он не отрицал вины и рассказал, что уже продал телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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